Université de Lausanne : Fini «Monsieur» et «Madame»: les diplômes désormais non genrés

L’Unil adopte la même politique que l’Uni de Genève: les diplômes délivrés ne comportent plus de mention qui identifie le genre de la personne.

L’Unil rejoint l’Unige parmi celles qui ont tourné la page des diplômes genrés. 20min/Marvin Ancian

L’Université de Lausanne se range du côté des hautes écoles qui ont révisé la façon de rédiger les diplômes qu’elles délivrent. Depuis ce mois de janvier, le nom ne sera plus précédé de «Monsieur» ou de «Madame». Autre changement: on n’écrira plus «né le…» ou «née le…» mais «date de naissance: …». «Cette modification fait partie des mesures de la Direction pour une université qui favorise la diversité et assure une meilleure inclusion. Elle permet de s’assurer que chaque membre de la communauté se sente accueilli et respecté», écrit l’Unil sur son site internet.

L’Unil ajoute que les personnes qui ont obtenu un diplôme entre 2004 et 2022 et qui le souhaitent peuvent, gratuitement, demander à ce qu’on leur fournisse un nouveau diplôme non genré. «Il faut compter sur un délai allant de 3 jours à 6 semaines pour le traitement d’une demande», est-il précisé. Et que celles et ceux qui voudraient profiter de l’occasion pour se faire réimprimer un diplôme qu’ils auraient perdu perdent tout espoir: un nouveau diplôme ne sera établi que si l’on rend l’ancien.

L’Université de Genève a déjà annoncé la même modification en avril; elle entre également en vigueur ce premier janvier. Au bout du lac, on renonce aussi, par exemple, à décerner le titre de «docteur» ou «docteure», mais on décerne désormais simplement un «doctorat». Fin 2021, «24 heures» racontait que l’EPFL avait déjà décerné son premier diplôme non genré.