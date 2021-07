Covid-19 - Finie la gratuité des tests Covid pour faire la fête? Alain Berset y songe

Des mesures «adaptées à notre ADN politique»

Avec plus de 600 nouvelles contaminations annoncées ce vendredi, le nombre de cas est en hausse en Suisse. Pour Alain Berset, ce rebond «n’est pas complètement inattendu», mais «cela vient plus tôt que ce qu’on aurait espéré ou imaginé». «L’arrivée du variant Delta et l’efficacité du vaccin contre lui devraient encourager celles et ceux qui hésitent. C’est l’un des vaccins les plus sûrs qu’on ait jamais eu, il a déjà été utilisé des centaines de millions de fois, on a maintenant un très bon recul pour dire qu’il est sûr et de haute qualité.»