Bulgarie : Finis les groupes prioritaires, le vaccin est offert à tous

Le pays d’Europe de l’Est a abandonné la stratégie de réserver le vaccin aux citoyens les plus vulnérables, car ils étaient récalcitrants. Jeunes comme seniors accèdent désormais à la précieuse injection.

La Bulgarie, pays le plus pauvre de l’UE mais bénéficiaire de doses dans le cadre de la stratégie de précommandes menée par la Commission européenne, affiche ainsi le plus faible taux de vaccination des Vingt-Sept.

Qu’à cela ne tienne, l’impulsif Premier ministre Boïko Borissov a ouvert grand les portes des centres, alors qu’enfin était venu le tour des plus de 65 ans et des malades chroniques.

De longues files d’attente ont commencé à se former devant les hôpitaux de Sofia, mêlant jeunes et moins jeunes, personnes en pleine forme et d’autres plus vulnérables contraints de patienter des heures.