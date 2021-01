Bex (VD) : Finis les molosses, ils devront se contenter de petits toutous

Après plusieurs attaques, la sanction est tombée: les propriétaires de deux dogues argentins agressifs ne peuvent posséder que des chiens de moins de 10 kilos.

L’année précédente, l’un des deux canidés avait mordu un voisin qui mangeait chez les propriétaires. Après ce premier incident, le vétérinaire cantonal avait décidé que le molosse devrait être isolé lorsque des personnes inconnues pénétraient dans la propriété. Des portails et des enclos avaient donc été installés dans de la maison. La justice vaudoise vient de valider la décision de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) prise après ce 2e incident: les propriétaires n’auront plus le droit de détenir des chiens de plus de dix kilos. La décision est valable deux ans.