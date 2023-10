Finlande-Estonie: le gazoduc endommagé hors service pour plusieurs mois

Pas avant avril 2024

Gasgrid, le gestionnaire du gazoduc, a déclaré que ce dernier ne pourrait pas être à nouveau opérationnel avant au moins avril 2024. «Sur la base d’expertises préliminaires (...), la préparation des travaux de réparation, la mobilisation des équipements sous-marins nécessaires» et la réparation en elle-même ainsi que la remise en service «dureront au moins cinq mois», a en effet expliqué mercredi dans un communiqué l’entreprise publique.

Soutien de l’Otan

La Finlande a reçu l’appui de l’Otan, dont elle est devenue membre en avril après des décennies de neutralité, dans son enquête sur l’origine de la fuite. «La chose importante maintenant est d’établir ce qui s’est passé et comment cela a pu se passer», a déclaré le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg au cours d’une réunion des pays membres de l’Alliance à Bruxelles. Il a promis une «réponse déterminée» si les dommages causés au gazoduc s’avéraient résulter d’une «attaque délibérée». Les enquêteurs finlandais n’ont pas relevé d’indices d’une utilisation d’explosifs mais l’institut norvégien de sismologie a détecté une «explosion probable» dans la zone de la fuite.

«Perturbation» sur un câble de télécoms

Outre le gazoduc, une «perturbation» a touché le câble de télécoms sous-marin reliant la Finlande et l’Estonie via le golfe de Finlande, selon l’opérateur de télécoms Elisa. La marine estonienne enquête sur les dommages causés à ce câble. La situation du système gazier finlandais va rester stable grâce à l’approvisionnement par le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) flottant à Inkoo (sud), selon Gasgrid. Cet incident intervient un an après le sabotage du gazoduc Nord Stream transportant du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne, le 26 septembre 2022, dont l’origine reste toujours une énigme.