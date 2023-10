Finlande-Estonie: la fuite sur le gazoduc due à une «activité extérieure» 

Cause «pas encore claire»

«Il est probable que les dommages causés au gazoduc et au câble de télécommunications résultent d’une activité extérieure», a-t-il annoncé dans un communiqué. La cause de cette fuite n’est pas encore claire et «l’enquête se poursuit, en coopération entre la Finlande et l’Estonie», a-t-il ajouté.