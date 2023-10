Finlande: Trafic de drogue démantelé lié à des criminels en Suède

L’enquête a démontré que cette organisation avait transporté en Finlande par camion plus de 300 kg de drogues diverses dont de la cocaïne, des amphétamines, des pilules d’ecstasy et du cannabis. La police a pu saisir plus d’une centaine de kilogrammes de ces substances.

Diverses nationalités

Trente personnes ont été arrêtées dont 17 restent en détention, a précisé la police. Les suspects sont pour la plupart nés dans les années 1990, et au début des années 2000, avec diverses nationalités notamment suédoise, britannique, somalie, serbe, norvégienne, irakienne, ukrainienne et finlandaise.

Plus tôt cette année, la police avait indiqué avoir observé une collaboration entre gangs suédois professionnels et bandes criminelles de rue finlandaises. «C’est un nouveau phénomène de voir le crime organisé suédois très impliqué dans le trafic de drogue finlandais», avait-elle indiqué. La répression des bandes criminelles a représenté une question importante durant la campagne électorale pour les partis qui ont formé la coalition de droite parvenue au pouvoir en juin.

Fléau des décès de jeunes liés à la drogue

La Finlande a beau se classer régulièrement en tête des pays les plus heureux du monde, elle détient l’un des taux les plus élevés de l’Union européenne pour les décès de jeunes liés à la drogue. De 2006 à 2021, le nombre de décès liés à la drogue en Finlande a plus que doublé, avec 287 recensés en 2021 au moment où les opioïdes sont devenus les drogues les plus utilisées.