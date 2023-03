Finlande: vacances offertes pour apprendre à être heureux

Après avoir été élu le pays le plus heureux du monde pour la sixième fois consécutive , la Finlande souhaite partager gratuitement le secret de ses habitants, qui lui permet d’occuper la première place année après année.

Visit Finland, le département du tourisme finlandais, propose d’ offrir le voyage de dix personnes pour y suivre un cours sur le bonheur. Cette «Masterclass du bonheur» se déroulera pendant quatre jours en juin au Kuru, dans la région des lacs de Finlande. Visit Finland s’engage à couvrir tous les frais de voyage et d’hébergement, dans une chambre privée avec accès à un sauna et à un spa.

Le bonheur, une compétence qui s’apprend

«Nos forêts énergisantes, nos lacs charmants et nos paysages d’archipels vibrants sont tous des endroits parfaits pour se détendre, se relaxer et entrer en contact avec son bonheur intérieur», explique Heli Jimenez, directrice de l’organisation gouvernementale, dans un communiqué. Pour elle, le bonheur est une compétence qui s’apprend. «Nous voulons maintenant aider les gens à trouver et à maîtriser cet état d’esprit finlandais.»