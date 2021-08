Finneas, prêt à sortir de l’ombre de Billie Eilish

L’Américain de 24 ans est l’homme derrière tous les succès de la super star Billie Eilish, 19 ans. À ce titre, Finneas a déjà remporté pas moins de huit Grammy Awards. Pourtant, il n’a encore jamais sorti d’album solo hormis l’EP «Blood Harmony» en 2020. Ce sera chose faite le 15 octobre 2021 avec l’arrivée d’«Optimist», comme l’a révélé le producteur et chanteur jeudi 4 août 2021 sur Instagram. Un premier single, «A Concert Six Months From Now», ainsi que son clip viennent d’être dévoilés.