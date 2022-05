Equipe de Suisse de hockey: Fischer: «Cette défaite fait mal, mais je suis fier de mes gars»

Après un parcours presque parfait lors du tour qualificatif, les Suisses ont calé au pire moment. «Nous le savions. Il s’agissait d’un match où seule la victoire compte pour continuer l’aventure», a expliqué Patrick Fischer dans les couloirs du Helsinki Ice Hall, jeudi soir après l’élimination de son équipe, battue 3-0 par les États-Unis. «Là, sur le moment, cela me fait mal au cœur pour les joueurs et le staff de l’équipe. Nous avons effectué un travail considérable au cours des six dernières semaines (ndlr: y compris la longue phase préparation au Mondial). Nous avons été solidaires. Nous nous sommes battus et nous avons fait du bon boulot ensemble. Cette défaite fait mal, mais je suis fier de mes gars.»