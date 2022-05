Hockey sur glace: Fischer laisse Hofmann à la maison, fin de l’aventure pour Mottet et Le Coultre

Patrick Fischer a effectué un premier cut après la victoire 3-2 de jeudi contre la Suède. Le Fribourgeois Killian Mottet et le Vaudois de Genève-Servette, le défenseur Simon Le Coultre, ne poursuivront pas l’aventure avec l’équipe de Suisse et rentrent au pays.

Quatre nouveaux joueurs rejoignent l’équipe à Stockholm pour les deux derniers matches de préparation en vue des Mondiaux (samedi contre la Suède, dimanche contre la Tchéquie): Nico Hischier (New Jersey Devils), Denis Malgin (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Timo Meier (San Jose Sharks), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) et Pius Suter (Detroit Red Wings).