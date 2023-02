Diplomatie allemande : «Fissure» au plus haut niveau entre Scholz et une ministre écolo

Les tensions sont palpables entre le chancelier allemand et sa ministre des Affaires étrangères, à commencer par la stratégie de Berlin en Ukraine.

Olaf Scholz et Annalena Baerbock, le 17 janvier 2023.

Les tensions se multiplient entre le chancelier allemand Olaf Scholz et sa cheffe de la diplomatie, Annalena Baerbock, au risque de brouiller les messages de Berlin sur la scène internationale. La Conférence sur la sécurité de Munich, grand raout annuel réunissant à partir de vendredi dirigeants politiques et experts, en est le dernier exemple en date.

Le gouvernement allemand devait présenter juste avant ce rendez-vous, selon l’accord de coalition signée fin 2021, sa «stratégie de défense nationale». Mais une lutte d’influence entre le chancelier et sa ministre écologiste, qui se disputent la mainmise sur ce projet, a entraîné son report sine die.

«Fissure»

La presse en fait désormais ses choux gras, comme l’influent hebdomadaire «Die Zeit» qui a évoqué en une «la fissure» entre Olaf Scholz et sa ministre, qui visait elle aussi la succession d’Angela Merkel lors des élections de 2021. Une porte-parole du gouvernement a elle-même évoqué leurs relations: «Dois-je parler d’amour? Non».

Tout semble en effet opposer le social-démocrate de 64 ans, peu porté sur la communication et adepte des décisions mûrement réfléchies dans le huis clos de la chancellerie, et l’écologiste de 42 ans à l’image travaillée et aux envolées percutantes.