Tribunal fédéral : Fixé sur son téléphone, le piéton «a fait preuve d’une négligence grave»

Pour le Tribunal fédéral, la Ville de Zurich, propriétaire des transports publics, n’est pas responsable d’un accident entre un tram et un piéton car ce dernier était sur son téléphone.

La Ville de Zurich n’est pas responsable d’un grave accident ayant impliqué un piéton et un tramway des transports publics de Zurich (VBZ) en février 2019. Telle est la décision prise ce jeudi par le Tribunal fédéral (TF). Un jugement qui s’oppose à celui de la Cour suprême zurichoise.

La Ville de Zurich avait alors déposé un recours devant le TF qui vient donc d’annuler le jugement précédent et de rejeter la plainte de la personne accidentée. Dans la motivation de son jugement, le TF rappelle que «selon la loi sur les chemins de fer, les détenteurs d’une entreprise ferroviaire répondent en principe du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer entraînent un accident dans lequel un être humain est blessé ou tué, ou dans lequel un dommage est causé à une chose». L’entreprise n’est pas considérée comme responsable «si le comportement de la personne lésée doit être considéré comme la cause principale de l’accident».

«Négligence grave»

Dans cette affaire, le TF estime que l’individu accidenté «a fait preuve d’une négligence grave en fixant son regard sur son téléphone portable et – distrait par cela – en s’engageant soudainement sur les voies du tramway, sans observer auparavant à gauche».

L’accident ayant eu lieu par beau temps, sur une route sèche et sur une ligne droite avec une bonne visibilité, le TF assure que les piétons «pouvaient facilement repérer de loin les tramways qui s’approchaient». La ville n’avait pas non plus à mieux sécuriser l’arrêt de tram.