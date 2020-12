Fixer des étagères est la bête noire des bricoleurs amateurs

Par les temps qui courent, le bricolage est une activité très appréciée. Or, nombreux sont les novices qui baissent les bras devant des projets relativement simples, comme le révèle un sondage.

Le site de bricolage britannique HomeHow.co.uk a interrogé 2856 personnes sur leurs projets de bricolage. Le sondage portait notamment sur les travaux achevés et inachevés. Et le résultat est sans équivoque: accrocher des étagères est la tâche que l’on délaisse le plus souvent. En effet, 54% des personnes interrogées ont déclaré avoir voulu suspendre une étagère elles-mêmes, sans jamais aller jusqu’au bout.

À la deuxième place, on trouve les travaux de peinture, qu’il s’agisse de murs, d’armoires ou de clôtures. Alors que pour certains, peindre des murs s’apparenterait presque à de la méditation, 52% des personnes interrogées disent avoir abandonné le projet avant la fin des travaux. Cette tâche arrive à égalité avec la pose de papier peint. L’abandon est aussi fréquent lors de la pose de carrelage et de parquet. Une tâche relativement simple qui est le plus souvent menée à bien jusqu’au bout est le changement d’ampoules. Seuls 23% finissent par y renoncer.

Les raisons des projets inachevés

Mais pourquoi certains projets restent-ils inachevés? Cette question a également été soulevée lors du sondage. Un peu plus de la moitié (56%) des personnes interrogées ont évoqué la durée trop longue du projet. 49% des participants au sondage étaient tellement frustrés qu’ils ont fini par baisser les bras. Pour 46% d’entre eux, l’échec était lié à leur manque d’expertise et pour 38% à leurs moyens financiers.

Qu’advient-il des projets de bricolage inachevés? 72% des personnes interrogées ont eu recours à un professionnel pour achever les travaux. 63% ont opté pour une solution plus économique en faisant appel à la famille et aux amis. Et chez 34%, certains murs sont restés en l’état. Le projet n’a donc pas abouti.

