Santé : Fixer «des garde-fous» aux honoraires des médecins privés

Dans un rapport, la FRC et la FSP dénoncent le fait que «l’opacité de la facture permet ainsi à des médecins privés de présenter des honoraires incohérents».

Lors d’une hospitalisation en chambre privée ou semi-privée, comment les médecins calculent-ils leurs honoraires sur les prestations non couvertes par l’assurance de base? C’est à cette question «en apparence simple» qu’ont souhaité répondre la Fédération romande des consommateurs (FRC) et la Fédération suisse des patients (FSP).

Pour ce faire, les deux associations se sont penchées sur une facture de la prise en charge d’une patiente dans un hôpital privé d’intérêt public du canton de Vaud et ont tenté de la décrypter dans un rapport en ligne. La FRC et la FSP dénoncent de nombreux problèmes dont les principaux sont:

Face à ce constat, la FRC et la FSP revendiquent les différents points suivants: «les assureurs doivent exercer leur devoir de contrôle de manière plus serrée. Les hôpitaux, privés comme publics, doivent fixer des

conditions plus fermes aux médecins privés qu’ils accueillent entre leurs murs. Enfin, les médecins

doivent définir et appliquer des garde-fous dans la fixation de leurs honoraires».