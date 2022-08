Glossaire incendie : Fixer, maîtriser ou circonscrire un feu, ça veut dire quoi?

Selon le glossaire du site Prévention incendie, l’attaque d’un feu se déroule en trois étapes: fixer, maîtriser et éteindre.

Fixer. Un incendie est dit «fixé» lorsqu’il n’avance plus vers l’avant – ce qu’on appelle la «tête de feu» – et que l’axe de propagation principal, à savoir l’axe du vent, est arrêté. C’est l’objectif principal des pompiers. En revanche, le feu peut continuer à s’étendre sur les côtés. Il est donc toujours en cours et des reprises de flammes persistent, précise la presse française.