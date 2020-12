FKA Twigs et Shia LaBeouf se sont séparés en mai 2019.

Leur relation n’a pas été longue (entre 2018 et mai 2019), mais elle a laissé un goût amer à FKA Twigs. C’est même « la pire chose » qui lui soit jamais arrivée , assure la chanteuse en relatant les violences physiques (tentative d’étranglement, brutalités répétées) et psychologiques (Shia aurait menacé de provoquer un accident de la route si elle ne lui prouvait pas son amour) que lui a fait subir la vedette de la saga «Transformers».

Selon le «New York Times» , qui relaie l’info, si FKA Twigs a décidé de parler, c’est pour « sensibiliser aux tactiques dont font usage les bourreaux pour prendre le contrôle sur vous ». Sur son compte Instagram , l’artiste écrivait, le 11 décembre: «J’ en parle, pour essayer d ’ aider les gens à comprendre que quand on est sous le contrôle d ’ une personne toxique, ou piégée dans une relation violente, s ’ enfuir ne semble jamais être une solution, ni possible, ni sans danger .»

Mea culpa

Shia LaBeouf a réfuté une partie des accusations, mais reconnu son comportement abusif. « J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années , a écrit l’acteur dans un message. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme et mes agressions. J’en ai honte et présente mes excuses à ceux que j’ai blessés. Je ne peux rien dire d’autre. »