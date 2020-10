AF : Les mesures postdéconfinement ont été suffisantes pour ne pas voir réapparaître durant tout l’été d’hospitalisations et de décès dus à la Covid-19, grâce au frein estival, auxiliaire précieux pour accompagner et sécuriser le déconfinement. Elles ne le sont plus désormais.

AF: Je ne crois pas que l’on puisse reprocher aux Suisses de s’être trop relâchés, eux qui ont suivi très scrupuleusement toutes les mesures de confinement entre mars et mai puis le port du masque dans les transports publics et les magasins. Le virus a continué à circuler tout l’été. Peut-être aurait-on pu être plus précautionneux encore, mais l’aurait-on accepté socialement? Les Allemands et les Italiens ont probablement été plus précautionneux que nous, cela a retardé de quelques semaines le démarrage de leur seconde vague, mais aujourd’hui ils sont à peu près dans la même situation que la nôtre. Il faudra voir si l’approche de l’Asie du Sud-Est tiendra toute la saison froide et faire un bilan plus tard des différentes politiques publiques, mais pour le moment c’est prématuré. J’évoque ici notamment la Chine, le Japon, le Vietnam, la Corée du Sud, qui restent très calmes sur le front de la pandémie en ce moment.