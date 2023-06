Glaris: Flake a mis la patte sur un joli paquet de drogue

Flake et ses trophées.

Avec l’aide du chien de recherche de stupéfiants Flake, une grande quantité de drogue et un pistolet ont pu être saisis lors de la perquisition dans l’appartement de deux hommes jeudi à Niederurnen a indiqué la police cantonale glaronnaise dans un communiqué.

Le labrador, âgé de trois ans et demi, a trouvé quelque 120 grammes d’héroïne, environ 20 grammes de cocaïne et près de 750 grammes de produits de coupage. La valeur marchande des drogues trouvées s’élève à environ 5000 francs. Les deux prévenus se trouvent actuellement en détention préventive. Il s’agit d’un Albanais de 21 ans et d’un Italien de 54 ans qui risquent des peines de prison de plusieurs années. D’autres enquêtes sont en cours.