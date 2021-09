Flambée de 500% des prix du gaz en un an au Royaume-Uni

Royaume-Uni : Flambée de 500% des prix du gaz en un an

Le gouvernement britannique a décidé d'intervenir pour éviter des pénuries liées à l'envolée des prix du gaz naturel, qui impactent l’énergie, l’acier mais aussi… les sodas.

Le Royaume-Uni est particulièrement dépendant au gaz naturel et aux énergies renouvelables. AFP

Proches de leur record historique, les prix du gaz sont en hausse de 81% et de plus de 500% sur un an au Royaume-Uni. Énergie, chimie, alimentation, sidérurgie... cette flambée est douloureusement ressentie par de nombreux secteurs, avec notamment l'interruption de l’activité dans une usine d’engrais appartenant au groupe américain CF Industries, qui produit 60% du CO2 industriel du Royaume-Uni, principalement utilisé dans l’abattage des animaux et la chaîne du froid. L’arrêt de cette production a fait craindre au secteur de l’élevage et aux industries agroalimentaires de fortes pénuries. Pour les éviter, le gouvernement britannique a conclu mardi soir un accord avec CF Fertilisers pour permettre le redémarrage immédiat de la production de CO2 au Royaume-Uni.

Cet accord «permettra aux nombreuses industries essentielles dépendant d’un approvisionnement stable en CO2 de disposer des ressources nécessaires pour éviter toute perturbation», a affirmé dans un communiqué le ministre des Entreprises et de l’Énergie, Kwasi Kwarteng. Pendant trois semaines, le gouvernement britannique «apportera un soutien financier limité aux coûts d’exploitation de CF Fertilisers, le temps que le marché du CO2 s’adapte aux prix mondiaux du gaz», permettant ainsi la reprise immédiate de sa production.

Tensions sur les sodas

Cet accord répond aux vives inquiétudes exprimées plus tôt dans la semaine par différents secteurs de l’industrie britannique dépendant du CO2. La fédération des producteurs de boissons du pays a notamment déclaré que «certains fabricants de sodas n’avaient plus que quelques jours de réserves de CO2.» De son côté, le patron des supermarchés Iceland a prévenu que des pénuries pourraient survenir «dans les prochains jours et semaines» si l’interruption de production de dioxyde de carbone devait se prolonger.

Envol du prix de l'électricité

Mardi, le sidérurgiste British Steel a à son tour sonné l’alerte, dénonçant une «spirale hors de contrôle» dans les prix de l’électricité. «En avril, il fallait payer 50 livres sterling par MWh (ndlr: près de 64 francs) et à présent 2500 livres/MWh. Cette hausse colossale, sans précédent, rend impossible de gagner de l’argent avec l’acier à certains moments de la journée», avait déclaré l'aciériste, prévenant que cet hiver, les prix pourraient encore monter en même temps que la demande.

Dépendance au gaz

Le Royaume-Uni est particulièrement sous pression à cause de sa forte dépendance au gaz naturel et aux énergies renouvelables pour générer de l’électricité pendant une saison qui a manqué de vent, tandis que son infrastructure nucléaire vieillissante est en bout de course. L’agence S&P Globall Platts rappelait dans une analyse la semaine dernière que «les prix de l’électricité avaient grimpé fortement à travers l’Europe» à cause de faibles niveaux de stockage, de la concurrence avec l’Asie pour les porte-conteneurs de gaz naturel liquéfié (GNL) et à cause d’inquiétude sur la fiabilité de l’approvisionnement en provenance de Russie.

«Hiver difficile»

La flambée des prix du gaz s’est aussi traduite par la faillite de plusieurs petites sociétés de distribution gazière ces derniers jours et le gouvernement britannique a laissé entendre que d’autres pourraient mettre la clé sous la porte, car il n’entend pas les renflouer. Il a répété mardi que les consommateurs restaient sa priorité et que les limites aux prix du gaz resteront en place, même si une hausse de 12% est prévue au premier octobre. Il a toutefois admis que certaines familles se dirigeaient vers «un hiver difficile» avec des factures d’énergie attendues en hausse et une baisse des minimas sociaux.