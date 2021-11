Suisse romande : Flambée de cas Covid dans les classes jurassiennes

Plus de 200 élèves sont aujourd’hui en quarantaine sur le territoire. Le collège Stockmar à Porrentruy est particulièrement touché.

La situation est particulièrement tendue en milieu scolaire. Au total, plus de 200 élèves sont aujourd’hui en quarantaine dans tout le canton. Depuis lundi dernier, la cellule Covid a dû intervenir à 20 reprises pour effectuer des tests salivaires individuels, suite à la détection de cas positifs dans 13 établissements scolaires différents. Durant la même période, 3 classes ou modules complets ont été placés en quarantaine après la découverte de plusieurs cas positifs. Par ailleurs, le collège Stockmar à Porrentruy a été placé en quarantaine ce vendredi pour 10 jours. Plus de 10% des élèves qui fréquentent l’établissement ont en effet été testés positifs en à peine plus d’une semaine. La mesure ne concerne cependant que les élèves qui ne sont pas considérés comme immunisés (vaccinés ou guéris). Portant le masque ou étant testés régulièrement, les enseignants ne sont pas concernés.