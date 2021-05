Canton du Jura - Flambée des cas mais peu de candidats au vaccin

Que se passe-t-il dans le canton du Jura? Alors que, depuis des semaines, c’est Genève qui affichait la plus forte incidence de cas de coronavirus des cantons romands, c’est au tour depuis quelques jours du Jura d’occuper cette position peu enviée. En ce vendredi, il a même la troisième plus forte incidence de Suisse avec 384,59 cas pour 100 000 habitants durant ces 14 derniers jours., Avec également le taux de reproduction le plus élevé des Romands, son Re étant à 1,22.

4000 doses de vaccin disponibles

Des cas ont également été signalés dans les écoles, à tous les degrés, sans réussir à dire vraiment pourquoi et comment. Pas d’affolement pour l’instant, mais la situation est observée attentivement. «Nous ne pouvons que demander aux gens de bien respecter tous les gestes désormais connus pour éviter la propagation de la maladie. Mais j’appelle également la population à venir se faire vacciner, lance Nicolas Pétremand. Dès la mi-juin, la liste des rendez-vous est vide. Nous avons 4000 doses qui attendent de trouver preneur. Et je rappelle que nous avons étendu les horaires d’ouverture pour la vaccination et que chacun peut choisir le moment auquel il viendra se faire vacciner». En s’inscrivant via le guichet virtuel du canton.