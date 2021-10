Energies – Flambée des cours du gaz en Europe, nouveaux records historiques

«Rien à voir» avec la Russie

La crise énergétique en Europe, où les prix du gaz battent des records historiques, n’a «rien à voir» avec la Russie, a déclaré mercredi le Kremlin, certains jugeant que Moscou entretient la flambée des tarifs. «Nous insistons sur le fait que la Russie n’a et ne peut avoir aucun rôle dans ce qu’il se passe sur le marché du gaz en Europe», a déclaré Dmitri Peskov dans sa conférence de presse téléphonique quotidienne, répétant que Moscou n’avait «rien à voir» avec cette crise. «La Russie a rempli, remplit et continuera de remplir de la manière la plus responsable toutes ses obligations en vertu des contrats existants», a-t-il ajouté, listant la reprise économique, les stocks de gaz bas et la baisse de la production d’énergie éolienne en Europe comme facteurs de la hausse des prix. Certains en Europe comme aux Etats-Unis accusent Moscou de ne pas ouvrir suffisamment les robinets afin d’obtenir la mise en service au plus vite de son gazoduc controversé vers l’Allemagne, Nord Stream 2, achevé et dont le remplissage a commencé. Un régulateur allemand doit encore se prononcer avant que les livraisons ne puissent commencer. Vladimir Poutine doit rencontrer mercredi les principaux acteurs du secteur énergétique russe.