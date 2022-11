Automobile : Flambée sans précédent du prix des voitures d’occasion

Ce sont surtout les voitures à combustion entre 15’000 et 50’000 francs qui sont les plus demandées.

Vous n’avez pas les moyens (ou la patience) de vous offrir une voiture neuve et vous souhaitez vous tourner vers le marché des véhicules d’occasion? Pas de chance. Les prix ont grimpé en flèche ces derniers mois pour atteindre des sommets sans précédent. En Suisse mais aussi dans toute l’Europe, relate mercredi, la «Berner Zeitung».

Le journal rappelle une récente étude de Comparis, parue mi-octobre, qui révélait que les prix des occasions avaient augmenté de 28% depuis le début de la pandémie. En cause: les difficultés d’approvisionnement en voitures neuves liées au coronavirus et à la guerre. Du coup, le temps d’attente pour les véhicules neufs a rallongé, ce qui fait que les consommateurs se sont tournés vers les véhicules d’occasion, ce qui a entraîné une réduction de l’offre et donc une hausse des tarifs, a expliqué le comparateur en ligne.