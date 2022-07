États-Unis : «Flash»: Candice Patton pas soutenue par la prod

Victime d’attaques racistes et misogynes, la comédienne affirme que ni la chaîne The CW ni Warner Bros. ne l’ont défendue.

Candice Patton incarne Iris West-Allen dans la série «Flash» depuis la première saison, diffusée aux États-Unis sur la chaîne The CW en 2014. Et si l’Américaine de 34 ans fait toujours partie du casting en 2022, elle a bien failli quitter la fiction après la saison 2, a-t-elle révélé dans «The Open Up Podcast».

Première femme noire à jouer dans un feuilleton mettant en scène des superhéros, Candice a été victime de nombreuses remarques racistes et misogynes de la part de fans de «Flash». Cependant, plus que ces insultes, c’est le manque de réaction du diffuseur et des producteurs de la série, Warner Bros., qui lui a fait du mal. «Aujourd’hui, les gens comprennent un peu mieux et ils réalisent à quel point certaines personnes peuvent être racistes et misogynes, mais à l‘époque c’était: «Les fans sont comme ça». Il n’y avait aucun soutien», s’est souvenue la comédienne.