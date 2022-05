Vaud : Flashé à 157 km/h sur l’autoroute, dans une zone en travaux

Des chantiers sur l’A1 et l’A9 ont cours depuis le mois d’avril. Et les radars installés pour protéger ces secteurs ont déjà pas mal crépité.

Des travaux d’entretien, sur les portions vaudoises des autoroutes A1 et A9, ont débuté le mois dernier. Afin de sécuriser ces zones pour protéger les ouvriers, la vitesse y est limitée et des radars fixes y ont été installés, notamment à Coppet et en Lavaux. Un premier bilan tiré par la police cantonale vaudoise montre que plus de 99% des conducteurs respectent les règles: en effet, sur près de 2 millions de véhicules contrôlés, environ 12’000 étaient en infraction.