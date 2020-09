Un Soleurois de 65 ans a eu un choc en ouvrant son courrier, récemment, en rentrant de vacances. La lettre le priait de bien vouloir se présenter au poste de la police cantonale à Olten (AG) pour un incident remontant au 18 août, explique le retraité ce vendredi à «Blick» . La date a immédiatement fait tilt à l’ancien manager d’une firme pharmaceutique. Ce jour-là, il roulait sur l’A1 en direction du Tessin pour y passer quelques jours sous les palmiers. Arrivé à la hauteur de Rothrist (AG), il s’était fait flasher. Or comme il circulait derrière un camion, à 85 km/h, il ne s’était pas posé davantage de questions. D’autant plus que le tronçon en question est limité à 100 km/h.

Curieux de savoir ce qu’on lui reproche, le sexagénaire a appelé le poste de police pour avoir de plus amples informations. C’est là qu’on lui a appris qu’il a été flashé à 170 km/h. «J’ai failli tomber de ma chaise», confie-t-il à «Blick». Convaincu de ne jamais avoir roulé à un telle vitesse, le retraité s’est battu auprès des forces de l’ordre afin de faire évaluer son cas par un expert. Avec succès: le 9 septembre, on lui a annoncé qu’il était innocenté et que la vitesse avait été, par erreur, comptabilisée à double par la police argovienne.