Vaud : Flashée à 261km/h, elle perd son permis… qu’elle n’avait plus

Mardi soir, une conductrice de moto a été flashée à 159 puis à 261 km/h sur l’A1 entre Genève et Lausanne. Sous le coup d’un retrait de deux ans depuis juillet 2020, elle circulait parfois avec une plaque volée.

La conductrice a été flashée par deux fois en quelques minutes sur l’A1 entre Genève et Lausanne. (photo d’illustration) 20min/Simon Glauser

Une «folle du guidon» a été interpellée et placée en détention par la police cantonale vaudoise après un énième flash. Mardi soir, peu avant 22h00, une Suissesse de 25 ans a été doublement flashée au guidon de sa moto sur l’A1 en direction de Lausanne. Prise en photo par un radar fixe à 159km/h (au lieu de 120km/h) entre Nyon et Gland, elle a été contrôlée quelques minutes plus tard à 261 km/h, par un autre radar fixe entre Gland et Rolle, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Une enquête plus approfondie a dû être menée pour retrouver la propriétaire et pilote de l’engin. La police a alors remarqué que le même bolide avait déjà été contrôlé sur cette même autoroute entre Nyon et Coppet le vendredi 2 avril 2021 à une vitesse de 164 km/h, de surcroît, avec une plaque volée. Le 9 avril, la conductrice s’était soustraite à un contrôle de police à Mies et avait pris la fuite, arborant, ce jour-là aussi, une plaque volée.

Multirécidiviste

Son permis lui avait été retiré en juillet 2020, à la suite d’un délit similaire et d’une procédure Via Secura. Elle est également soupçonnée d’être impliquée dans divers délits de dommages à la propriété. Habitant la région, l’intéressée a refusé d’obtempérer à la police venue la chercher à son domicile. Entrés de force dans l’appartement, les gendarmes ont procédé à son interpellation et l’ont emmenée au poste où elle a reconnu l’entièreté des faits.

La procureure en charge de cette affaire a ordonné sa mise en détention et le séquestre de sa moto. Une procédure a été ouverte.

«Via Secura» Selon les dispositions de «Via Sicura» entrées en vigueur le 1er janvier 2013, il y a délit de chauffard lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d’au moins 40 km/h sur les tronçons limités à 20 et 30 km/h

d’au moins 50 km/h sur les tronçons limités à 50 km/h

d’au moins 60 km/h sur les tronçons limités à 80 km/h

d’au moins 80 km/h sur les tronçons où la limite est fixée à plus de 80 km/h Le délit de chauffard est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans, d’un retrait du permis de conduire d’au moins deux ans, sans compter la confiscation du véhicule utilisé qui peut être prononcée par l’autorité de jugement.