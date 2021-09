Canton du Valais : Flashés à 150 km/h sur la route du col du Simplon lors d’un «road trip» privé

Un Suédois et un Norvégien se sont rendus coupables de graves excès de vitesse au volant de leurs bolides, mercredi en Valais, dans le cadre d’une course de particuliers à travers l’Europe.

Informée du passage par le Valais d’un «road trip» privé traversant l’Europe, la police cantonale valaisanne a pris les devants: elle a mis en place des contrôles de vitesse ciblés sur les cols du Simplon et du Grimsel. Et les agents ont visiblement eu le nez creux, puisque deux conducteurs étrangers ont été flashés à 150 km/h et 151 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h mercredi, sur le col du Simplon.