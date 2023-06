Saint-Gall: Flawa ne fait pas dans la ouate et devrait licencier

Lundi après-midi, l’entreprise saint-galloise Flawa a informé ses employés de la situation de l’entreprise. Elle serait au bord de la faillite – un licenciement collectif ne pourrait plus guère être évité. «Un examen minutieux et encore en cours de la situation économique future a montré qu’une réorientation ne peut plus être exclue pour que Flawa Consumer GmbH puisse continuer à être exploitée de manière rentable à l’avenir», a fait savoir un porte-parole à «FM1Today». Jusqu’à 56 des 67 collaborateurs actuels de Flawil pourraient être touchés par la suppression de leur poste.

En cause: l’ancienne société mère américaine de Flawa, la société US Cotton LLC, n’achètera plus de produits ouatés à l’entreprise suisse. De ce fait, la moitié du chiffre d’affaires de Flawa est biffée et la perte ne pourra pas être compensée par de nouvelles commandes dans un avenir proche, comme le fait savoir l’entreprise. La direction aurait lancé une procédure de consultation. Jusqu’au 10 juillet, des idées seront encore recueillies pour éviter les licenciements ou en atténuer les effets. Des décisions sont ensuite attendues au plus tôt à partir de la mi-juillet, a déclaré un porte-parole à «FM1Today».