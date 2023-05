Zurich: Fleurs et bougies devant la résidence suisse de la «reine» Tina Turner

«C’est un jour très triste», dit à l’AFP Ozgur Arzik, 48 ans. «J’ai grandi avec les fils de Tina Turner et j’habite tout près d’ici. J’écoutais toujours ses chansons et je suis vraiment triste que nous l’ayons perdue», poursuit-il. «Je voulais juste être ici».

Citoyenne modèle

Elle avait dû apprendre l’allemand et la culture civique helvétique afin de passer les tests nécessaires à sa naturalisation, et la presse locale la qualifiait de citoyenne modèle. Elle participait aux fréquentes «votations populaires», ces référendums locaux ou nationaux qui font la particularité du système politique suisse.

«Tina Turner a inspiré les gens du monde entier avec sa voix unique et a touché de nombreux habitants de Küsnacht avec sa chaleur et sa modestie», a déclaré la mairie de la ville dans un communiqué. «Elle était fière d’être citoyenne de Küsnacht», a-t-elle ajouté, saluant ses liens étroits avec la communauté et rappelant qu’elle avait parrainé un bateau de sauvetage baptisé «Tina» et fait don d’illuminations de Noël.