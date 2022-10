Taïwan : Fleurs et mascottes géantes pour accueillir les premiers touristes

À son arrivée à l’aéroport de Taoyuan, un groupe de vacanciers en provenance de Thaïlande a été accueilli avec des fleurs et une énorme mascotte en forme d’ours. Valaisurang Bhaedhayajibh revient à Taïwan pour la première fois en 20 ans, avec sa fille Sisiree en vacances scolaires. «C’est très facile, nous n’avons rien eu à faire pour se préparer» à part «être vaccinées», assure la quinquagénaire, enthousiaste à l’idée d’aller voir «les lacs et toute la nature» et de «faire du shopping».