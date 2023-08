Décès de Sinéad O'Connor: fleurs et musique pour un dernier adieu

«Sinéad a adoré vivre à Bray, avaient écrit les proches de la chanteuse dans un communiqué dimanche. Avec cette procession, sa famille voudrait reconnaître l’élan d’amour des habitants de la région et d’ailleurs depuis l’annonce de sa mort et leur offrir un dernier au revoir.»

«Douleur incroyable»

«La vague de tristesse et d’hommages à la vie et à l’œuvre de Sinéad O’Connor témoigne de l’impact profond qu’elle a eu sur le peuple irlandais», a écrit le président irlandais dans un communiqué, soulignant la «contribution unique» de la chanteuse, sa «grande vulnérabilité» et sa «superbe créativité». «Tout cela est venu d’un seul cœur, d’un seul corps et d’une seule vie, ce qui a arraché une douleur incroyable, peut-être trop lourde à porter», a-t-il ajouté.