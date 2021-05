Hockey sur glace - Fleury marque l’Histoire de la NHL

Marc-André Fleury est sur le podium des portiers qui ont célébré le plus de victoires en NHL.

Au Xcel Energy Center de St.Paul, Las Vegas a battu Minnesota, qui a évolué sans l’ailier saint-gallois Kevin Fiala (blessé), grâce à une réussite du défenseur ontarien Alex Pietrangelo dans la prolongation (2-3). Fleury a capté ou détourné 26 des 28 tirs de l’équipe entraînée par Dean Evason pour s’emparer de la troisième place du classement des portiers les plus victorieux de la ligue professionnelle nord-américaine. Le natif de Sorel est devancé par les retraités Patrick Roy (ex-Montréal et Colorado, 551) et Martin Brodeur (ex-New Jersey, 691). Roberto Luongo est 4e avec 489 succès.