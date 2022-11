Surprise : Flight Simulator fête ses 40 ans avec un easter egg

C’est en 1982 déjà que sortait le premier volet de Flight Simulator de Microsoft. A cette occasion, le géant de Redmond avec Asobo Studio ont rendu disponible une mise à jour majeure pour le titre très apprécié des joueurs. Une mise à jour qui inclut entre autres l’Airbus A310-300 et sept avions historiques supplémentaires, tandis que les hélicoptères et les planeurs sont maintenant disponibles. Cependant, Microsoft s’est abstenu, dans sa note de mise à jour, de révéler une petite surprise qui plaira aux plus nostalgiques des joueurs.

Un joueur présent sur Reddit sous le pseudo HuguesMDFlyer4 a découvert un nouvel easter egg bien caché dans le jeu. Ce dernier permet de jouer aux anciens épisodes de la licence depuis le cockpit d’un avion. Pour ce faire, il faut passer par quelques manipulations, à savoir lancer une partie avec l’avion DA62, s’installer dans le cockpit en vue subjective et enfin mettre la commande de balise de détresse sur On. Ces petites manipulations effectuées, on voit alors apparaître une vieille interface avec le logo Microsoft et il devient possible de choisir de lancer Flight Simulator en épisode 1 à 4 en version complète de ces jeux. Voilà un petit ajout fort sympathique qui devrait en ravir plus d’un.