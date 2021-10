Tourisme : Flixbus prend les commandes des mythiques cars américains Greyhound

Le groupe allemand devrait débourser plus de 150 millions de francs pour s’enraciner aux États-Unis.

En Amérique du Nord, Greyhound compte 2400 destinations et transporte près de seize millions de passagers par an.

La jeune société allemande d’autocars Flixbus va racheter Greyhound, marque légendaire et leader américain des bus longue distance, pour renforcer son offre aux États-Unis, a annoncé, jeudi, le groupe Flixmobility. Flixbus va payer 172 millions de dollars (plus de 158 millions de francs) à Firstgroup, propriétaire britannique actuel de Greyhound, qui compte en Amérique du Nord 2400 destinations, avec près de seize millions de passagers par an.

«L’acquisition de Greyhound est une avancée majeure» dans le développement de Flixbus, selon Jochen Engert, patron et cofondateur de l’entreprise allemande, qui a réalisé, depuis ses débuts, en 2013, une croissance fulgurante. Flixbus a lancé en 2018 son offre aux États-Unis, initialement pour concurrencer Greyhound, société fondée en 1914 et dont le siège se trouve à Dallas, au Texas.

«Société iconique»

Le transporteur allemand est devenu en quelques années le service de bus longue distance le plus populaire d’Allemagne, opérant dans 36 pays en plus des États-Unis, et s’est étendu aux services ferroviaires en 2018. «Greyhound est une société iconique, qui est, avec son réseau unique reliant des communautés à travers le continent, au c œ ur de la vie nord-américaine depuis plus d’une décennie», a loué David Martin, directeur de Firstgroup.