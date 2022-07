Flixtrain veut relier Zurich et Munich, mais ce ne sera pas avant 2029

Trains internationaux : Flixtrain voudrait relier Zurich et Munich, mais ce ne sera pas avant 2029

Bâle-Berlin en 8 heures et dès 10 euros, c’est possible depuis la fin du mois de juin, avec la compagnie Flixtrain. Avec cette offre à bas coût, il faut compter une heure de plus qu’avec les trains rapides de la Deutsche Bahn et le départ se fait du côté allemand de la frontière, à la Badischer Bahnhof. Interviewé dans la «Basler Zeitung» ce lundi, le patron de la compagnie, Matthias Müller, parle de ses ambitions en Suisse.