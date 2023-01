Musique : Flo gagnant du BBC Sound of 2023

Jorja Douglas, Stella Quaresma et Renée Downer, sont sur un petit nuage. Il y a de quoi. Les trois filles, qui ont formé Flo en 2019, viennent de remporter le BBC Sound of 2023, concours qui a déjà sacré au début de leur carrière des artistes tels qu’Adele, Sam Smith, Mika, Ellie Goulding ou encore Jessie J. Excusez du peu.

«C’est complètement dément. C’est le plus grand honneur de notre carrière», ont réagi les chanteuses, âgées de 19 à 21 ans, pour la BBC. Côté musique, Flo donne dans le R’nB qui fleure bon les années 1990 et dit s’inspirer d’artistes tels que TLC, Destiny’s Child, Missy Elliot ou encore Brandy: «Oui, ces filles sont old school, mais elles influencent notre musique au quotidien». Flo a sorti un premier EP, «The Lead», en juillet 2022 via Island Records. «Notre message est d’avoir la force de croire en soi. Il y a aujourd’hui une prise de pouvoir par les femmes, mais toute personne qui nous écoute doit se sentir soutenue et inspirée», a expliqué le groupe.