Le flop de La petite sirène en Chine et en Corée du Sud

Au cinéma depuis le 24 mai 2023, «La petite sirène» ne convainc pas les spectateurs chinois et sud-coréens de se rendre dans les salles. Selon le «Hollywood Reporter», le film qui a aidé Halle Bailey à quitter l’enfance signe même le pire démarrage d’une adaptation en prise de vues réelles de Disney avec 3,6 millions de dollars récoltés durant ses 10 premiers jours d’exploitation. En Corée du Sud, le long métrage n’en a rapporté que 4,4 millions durant la même période.

En Chine, le tabloïd «Global Times», affilié au gouvernement, a notamment écrit que la controverse entourant l’inclusion des minorités par Disney n’avait rien à voir avec du racisme. Selon la publication, l’entreprise serait en fait «paresseuse et irresponsable dans sa stratégie de narration». Et «Global Times» de se demander si Disney ne serait pas plus motivé par l’argent que par un véritable souci de représentation.