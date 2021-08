Brésil : Flordelis, la députée aux 50 enfants, expulsée du parlement

Figure excentrique de la politique brésilienne, Flordelis dos Santos a expulsée mercredi de la Chambre des députés, accusée d’avoir organisé l’assassinat de son mari.

Célébrité depuis deux décennies au Brésil, Flordelis dos Santos, mère de plus de 50 enfants et pasteure évangélique, a fini par être expulsée dans l’opprobre de la Chambre des députés, accusée d’avoir orchestré l’assassinat de son mari . C’est la dernière étape en date de la disgrâce de l’ancienne chanteuse de gospel à la belle voix dont le destin hors norme avait inspiré en 2009 un docu-fiction avec plusieurs acteurs célèbres de l’influente télévision Globo. Les députés ont conclu qu’il «n’y avait aucun doute» sur la participation de celle que tout le Brésil connaît sous son seul nom de Flordelis (Fleur de Lys) à l’assassinat de son mari Anderson do Carmo, en 2019.

«Séances de purification»

C’est un de ses fils biologiques, Flavio dos Santos Rodrigues, qui a criblé le corps d’Anderson de 30 balles dans le garage de sa maison à Niteroi, près de Rio. Un drame qu’une Flordelis éplorée avait d’abord présenté comme une tentative ratée de cambriolage. Au total, 11 personnes de la famille seront traduites en justice. Flordelis a fait preuve d’une réelle constance: elle aurait tenté d’empoisonner la nourriture ou la boisson de son mari au moins six fois auparavant. Née dans la favela carioca de Jacarezinho, l’une des plus violentes de Rio, Flordelis avait connu Anderson, 16 ans de moins qu’elle, en 1994, et l’avait adopté adolescent, avant de tomber amoureuse de lui.

Ensemble, ils ont ensuite eu un fils, l’un des quatre enfants biologiques de Flordelis, et ont adopté une cinquantaine de bébés, enfants et adolescents en situation de grande précarité. Devenue leader évangélique, elle a créé une communauté de six temples et de milliers de fidèles, sur lesquels elle s’est appuyée pour se lancer en politique. Mais le contrôle exercé par Anderson sur les finances de l’église et de l’immense famille est devenu difficile à supporter pour Flordelis, et le couple s’est livré une guerre d’argent et d’influence.