Une candidate à Miss Belgique exclue à cause de ses photos de nu

La décision est tombée: Flore Pensaert ne fait plus partie des prétendantes à la couronne de Miss Belgique. Le conseil d’administration du concours l’a exclue. En cause, le fait qu’elle aurait proposé d’échanger des images d’elle dénudée contre des votes. De plus, elle aurait refusé de retirer des photos hot de son compte Instagram arguant qu’il s’agissait de «nu artistique».