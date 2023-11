Des croquis «secrets» de Michel-Ange se dévoilent à Florence

Scellé et oublié pendant des décennies

Connu comme la «chambre secrète» de Michel-Ange, cet espace de dix mètres sur trois était utilisé pour stocker du charbon jusqu’en 1955. Il a ensuite été «inutilisé, scellé et oublié pendant des décennies sous une trappe recouverte d’armoires et de meubles» avant d’être redécouvert en 1975, a indiqué le musée dans un communiqué. Ancien directeur des Chapelles des Médicis, l’historien de l’art Paolo Dal Poggetto, attribuait de nombreux croquis découverts à Michel-Ange Buonarroti, surtout connu pour sa statue de David et les fresques de la chapelle Sixtine du Vatican.