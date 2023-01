Italie : Florence redécouvre un nu censuré de la peintre Artemisia Gentileschi

Une méticuleuse restauration de plusieurs mois a permis de redécouvrir aujourd'hui la vision originale choisie par l'une des premières peintres baroques pour ce tableau datant de 1616, intitulé «Allégorie de l'Inclination» et commandé pour honorer la mémoire de Michel-Ange (1475-1564). La toile ornant un plafond de la demeure florentine de l'auteur de la Chapelle Sixtine a été déposée en septembre et confiée à une équipe d'experts. Ils ont ainsi pu étudier les secrets de cette œuvre d'Artemisia Gentileschi, dont le talent, l'indépendance et la vie dramatique suscitent un regain d'intérêt dans le contexte de l'ère MeToo.

L'épais drapé et les voiles ajoutés plus tard pour cacher le nu ne sont pas supprimés par la restauration, mais les images obtenues par l'étude permettent de redécouvrir la toile telle que voulue par l'artiste née à Rome en 1593. «Comme on dit en italien, on l'a retournée comme un gant avec tous les diagnostics techniques imaginables pour comprendre comment la peinture a été conçue, peinte, ce qui s'est passé ensuite, et voir ce qu'on peut lire sous les voiles de la censure qui ont été ajoutés à la peinture», explique à l'AFP Elizabeth Wicks, la conservatrice dirigeant l'équipe d'experts et techniciens.