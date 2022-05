Chimiothérapie : Florent Pagny va «très bien»

Le chanteur a donné de ses nouvelles concernant sa lutte contre le cancer. Elles sont bonnes.

Il y a un peu plus de trois mois, Florent Pagny avait expliqué qu’il devait entrer dans un protocole de chimiothérapie et de rayons X pour vaincre une tumeur au poumon . Le 10 mai 2022, sur Instagram, il a donné des bonnes nouvelles concernant sa lutte contre le crabe.

«Maintenant que cette histoire est bientôt derrière moi, puisqu’il ne me reste plus qu’une chimio, je peux vous dire que je vais très bien», a-t-il assuré, tout en plaisantant sur son changement de look. «C’est le traitement qui veut ça, je vais m’y habituer, ça va passer», a-t-il confié.