Super Ligue : Florentino Perez: «Le football doit changer»

Dénonçant le «monopole» de l’UEFA, le patron de la nouvelle compétition privée a jugé qu’il était «impossible» que City, le Real et Chelsea soient exclus de l’actuel Ligue des Champions.

Menaces d’exclusion

En réponse, Ceferin a officialisé l’adoption d’une réforme de la Ligue des champions prévue pour 2024 et promis d’exclure les clubs concernés et leurs joueurs de toute compétition nationale et internationale, y compris l’Euro et la Coupe du monde.