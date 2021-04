Football : Florentino Perez: «Le projet est en stand-by»

Le président du Real Madrid, initiateur du projet avorté de Super Ligue européenne, s’est confié dans une interview. Il assure «réfléchir» à l’avenir de la compétition.

Florentino Perez: «Je n’ai jamais vu une telle agressivité de la part du président de l’UEFA et de la part de présidents des Ligues européennes.»

Le projet de Super Ligue européenne est «en stand-by», a annoncé le président du Real Madrid et de la «Super League» Florentino Perez dans la nuit de mercredi à ce jeudi, au travers d’un entretien à la radio espagnole Cadena Ser.

«Le projet est en stand-by. La société (de la «Super League») existe toujours», a déclaré Florentino Perez, assurant que «la Juventus et l’AC Milan ne sont pas partis... nous sommes tous ensemble, on réfléchit, on travaille».