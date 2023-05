Hockey sur glace: Florida prend un premier avantage en Caroline au terme d’un match fleuve

Matthew Tkachuk (au centre) a inscrit le but libérateur pour Florida.

Dans une série au meilleur des sept matches, chaque rencontre détient sa vérité. Difficile, donc, de présager quelle tournure prendra la finale de la Conférence Est en NHL entre les Carolina Hurricanes et les Florida Panthers. Ceci étant, le premier acte a donné un aperçu des sommets de tension que peuvent offrir ces deux équipes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Florida a pris le meilleur départ en s’imposant en Caroline (2-3) après pas moins de quatre prolongations! Du délire. Il s’agit du match le plus long de l'histoire des deux franchises et le sixième dans l'histoire de la ligue nord-américaine.

Les locaux avaient ouvert la marque en fin de premier quart-temps par l’intermédiaire de Seth Jarvis. Les Panthers ont renversé la situation en leur faveur dans le deuxième en l’espace de deux minutes, grâce à Aleksander Barkov et Carter Verhaeghe. Mais Stefan Noesen a permis aux Hurricanes de recoller dans la dernière manche. Incapables de se départager dans le temps règlementaire, les deux équipes se sont ensuite livrées une guerre de tranchées, étalée sur quatre «overtime». Matthew Tkachuk a mis fin au suspense en inscrivant le but tant attendu à 12 secondes de la sirène.

Florida, seulement 8e bilan de la saison régulière à l’Est, créé une première surprise sur la glace d’une formation qui affichait 10 victoires de plus. Mais les Panthers savent y faire: ils enregistrent là un septième succès de suite en déplacement dans ces play-off. Boston et Toronto, respectivement meilleur et 4e bilan de la Conférence, ne leur ont pas résisté aux tours précédents.