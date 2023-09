Joe Jonas a bien demandé le divorce d’avec Sophie Turner

En deux jours, ce qui n’était encore qu’une supposition s’est transformé en information. Joe Jonas et Sophie Turner ne sont plus ensemble. Le chanteur a déposé une demande de divorce devant une Cour de Floride, a appris TMZ.

Dans les documents remis au tribunal, et que le site américain a pu consulter, Joe précise qu’il avait signé un contrat de mariage avec Sophie et demande la garde partagée des deux filles du couple, nées en 2020 et 2022 . Il réclame également l’établissement d’un plan permettant aux enfants d’avoir «des contacts fréquents et continus» avec leurs deux parents ainsi qu’une répartition équitable des frais en lien avec le quotidien et l’éducation des petites. Dans sa demande, celui qui a failli incarner Spider-Man précise qu’il s’occupe des filles à plein temps depuis plusieurs mois «à Miami ainsi que dans d’autres lieux», laissant entendre qu’il est parti en tournée avec elles.