Présidentielle américaine : Floride: Trump vante l’économie, Biden l’attaque sur le virus

Les deux rivaux dans la course à la Maison-Blanche se sont rendus dans le même État-clé, jeudi, à cinq jours de la présidentielle.

Le président américain a vanté la hausse, annoncée quelques heures plus tôt, de 33,1% du Produit intérieur brut au troisième trimestre (en rythme annualisé). «Aucun pays n’a de chiffres comme ceux-là», a-t-il martelé, louant une «croissance économique explosive» et promettant une année 2021 de tous les records. «Tellement heureux que ce fantastique chiffre du PIB soit sorti avant le 3 novembre», avait-il tweeté plus tôt.

Meetings «ultra-propagateurs»

Le président américain, qui mobilise partout où il passe des foules importantes, le plus souvent peu soucieuses du port du masque et de la distanciation physique, fait de la taille de ces rassemblements son principal atout de campagne. À la moindre occasion il moque son adversaire, incapable selon lui de susciter un tel enthousiasme. Et Donald Trump, 74 ans, se montre désormais ouvertement ulcéré par l’attention trop grande accordée, à son goût, à ce virus qui a fait plus de 228’000 morts aux États-Unis.