Alligator tué avec le corps d’une femme dans ses mâchoires

Un alligator de Floride a été tué alors qu’il se trouvait au bord d’un cours d’eau avec le corps d’une femme de 41 ans, ont annoncé samedi des responsables. La police a déclaré avoir répondu à un appel signalant la présence d’un corps dans une crique à Largo, en Floride, et que l’alligator mâle d’environ quatre mètres avait été «tué sans cruauté» vendredi. La police a identifié le corps samedi et déclaré que l’enquête était en cours pour déterminer «les circonstances et les causes du décès».